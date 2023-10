Boomerissima | al via la seconda stagione del format condotto da Alessia Marcuzzi

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Riparte su Rai2di: tutto sulla nuova edizione del programma della tv di stato Dopo il successo della prima edizione, domani, martedì 31 ottobre,debutta con la nuovadi, il programma targato Rai 2, che infiamma la prima serata ore 21.20 con una strepitosa quanto divertente sfida generazionale: quella tra Boomer e Millennial. Due squadre agguerrite, la primaa dai vip che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni ’80 e ’90, e, la, dalle celebrity del nuovo millennio. LEGGI ANCHE: Belen lancia una frecciata agli hater A comporre i due team, nella prima puntata di domani, ci saranno, per i boomer, Asia Argento, Caterina Balivo, Cesare Bocci e Biagio ...

... 31 ottobre, con la seconda edizione diAlessia Marcuzzi non ha alcun problema a ... insegnandomi il rispetto: non si poteva rispondere male e così. Ora i ragazzi sono in po' diversi. ...

Alessia Marcuzzi: «Vi racconto l’importanza di essere “Boomerissima”» Tv Sorrisi e Canzoni

Boomerissima torna con un ricco parterre di ospiti, nel segno di Friends DavideMaggio.it

Ospite a La Volta Buona con Caterina Balivo, Alessia Marcuzzi ha raccontato il suo rapporto con i figli e la loro educazione.La vedremo martedì ...Ospite a La Volta Buona con Caterina Balivo, Alessia Marcuzzi ha raccontato il suo rapporto con i figli e la loro educazione.