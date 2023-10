Bonus trasporti | come chiedere i nuovi fondi

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Aggiunti 35 milioni di euro alla misura del governo per acquistare abbonamenti per i mezzi pubblici. Domande dal primo novembre

Una dote di 147 milioni di euro in totale per il2023. Ilè un sostegno utile all'acquisto di un abbonamento annuale, mensile o relativo a più mensilità ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, ...

Bonus trasporti 1 novembre, click day per avere 60 euro: come richiederlo (e chi può fare domanda) ilmessaggero.it

Il bonus trasporti da 60 euro riparte a novembre: stanziati 35 milioni di euro Corriere della Sera

La data segnata sul calendario è come sempre il primo del mese: per quel giorno sarà possibile accedere al click day al Bonus Trasporti. L'ammontare stanziato per la proroga ...Il governo guidato da Giorgia Meloni cancella e riduce alcuni bonus: ecco quali spariranno e quali verranno ridimensionati.