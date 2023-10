Bonus Trasporti 2023 | disponibili altri 35 milioni di euro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Una dote di 147diin totale per il. Grazie al nuovo stanziamento di 35di, previsto dall’articolo 10 del decreto-legge 18 ottobren.145 (D.L. Anticipi), la piattaforma digitale dedicata del ministero del Lavoro e delle politiche sociali riapre alle 8 di mercoledì primo novembre prossimo con le nuovetà che si aggiungono agli eventuali fondi residui, generati dal mancato utilizzo dirilasciati nel mese di ottobre. Lo riporta il ministero del Lavoro in una nota precisando che si tratta del secondo incremento – rispetto ai 100iniziali – del Fondo istituito presso il Dicastero dopo quello di 12 ...

Una dote di 147 milioni di euro in totale per il2023. Grazie al nuovo stanziamento di 35 milioni di euro, previsto dall'articolo 10 del decreto - legge 18 ottobre 2023 n.145 (Dl Anticipi), la piattaforma dedicata del ministero del ...

Bonus trasporti 1 novembre, click day per avere 60 euro: come richiederlo (e chi può fare domanda) ilmessaggero.it

Il bonus trasporti da 60 euro riparte a novembre: stanziati 35 milioni di euro Corriere della Sera

L’operazione “Bonus trasporti” della Regione Piemonte inizia il 30 ottobre. Questa iniziativa mette a disposizione 100.000 buoni del valore di 100 euro ciascuno per i proprietari di veicoli diesel ...La dotazione 2023 del fondo destinato a un contributo per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico raggiunge quota 147 milioni di euro.