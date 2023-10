Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo, intervenendo all'assemblea di Federchimica, in corso a Milano. "Noipossiamo permetterci di fallire: il prossimo triennio dobbiamo ...

Bonomi, 'non vogliamo soldi pubblici per assumere' Agenzia ANSA

Inflazione, Bonomi: "Aumentare i tassi non è la strada giusta" TGCOM

Con 44 milioni di euro è sardo il primo Consorzio di carni ovine in Europa per fatturato. Si tratta del Consorzio per la tutela ..."Noi non vogliamo i soldi pubblici per fare il nostro mestiere. E creare nuovi posti di lavoro e occupazione rientra nel nostro mestiere. Un imprenditore non assume perchè prende soldi o arrivano i co ...