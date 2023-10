Bologna-Verona | De Silvestri ed El Azzouzi out in Coppa Italia

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Due nuovi assenti per Thiago Motta, oltre a Lucumì e Beukema, per, match dei sedicesimi di finale di. Gli esami cui è stato sottoposto Oussama Elhanno evidenziato una lesione di secondo grado del gracile destro, con tempi di recupero di tre settimane. Le condizioni di Lorenzo De, in seguito all’affaticamento al flessore sinistro accusato sabato, saranno rivalutate nel corso della settimana, ma anche il terzino salterà l’appuntamento contro i gialloblù. I convocati: Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Bonifazi, Calafiori, Corazza, Kristiansen, Lykogiannis, Posch. Centrocampisti: Aebischer, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski. Attaccanti: Karlsson, Ndoye, Orsolini, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Zirkzee. ...