Bologna | Sartori al lavoro per il nuovo Hojlund

IL MERCATO - Ilad oggi continua a sorprendere e grandi meriti vanno anche al visionario direttore tecnico Giovanniche, dopo i capolavori di Chievo e Atalanta, vuole cercare di ...

Tempi e risultati, il cantiere Sartori funziona. Il Bologna vola dopo la ... Quotidiano Sportivo

Bologna, rivoluzione efficiente sotto la gestione di Sartori Bologna Sport News

Probabili formazioni di Napoli-Milan, gara valida per la 10a giornata di Serie A: Raspadori dal 1', Giroud agli straordinari ...Gol-capolavoro di Joshua dopo tre minuti, ma il Sassuolo fa 1-1: rimandata la prima vittoria lontano da casa. Nono risultato utile di fila per i ragazzi di Thiago davanti a 8.000 tifosi in trasferta.