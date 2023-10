Blitz contro la pesca illegale tra Sabaudia e Terracina | multe per oltre 3mila euro

L'attacco è la risposta al lancio di missili anticarro effettuato da Hezbollahle forze israeliane, aggiunge l'Idf. Clicca qui per la prima parte della diretta - -

Blitz contro le cosche trapanesi, 21 arresti Agenzia ANSA

21 arresti nel blitz contro i clan di Trapani, Custonaci e Valderice: coinvolti anche diversi politici Virgilio Notizie

E' successo nella serata di ieri in un magazzino situato in un complesso commerciale. I medicinali, rubati lo scorso settembre in una farmacia a Firenze, sono stati restituiti al proprietario.Cronaca L'Aquila - 30/10/2023 14:48 - Nella notte che ha trascorso da sabato a domenica scorsi, le forze dell'ordine di Avezzano hanno preso d'assalto le strade della città in un ...