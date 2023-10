Best managed companies award | Rdr società benefit tra le vincitrici della sesta edizione

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Napoli, 30 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Rdr spaè tra ledel, il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di Altis - graduate school of sustainable management dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Elite-Gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria. Per il quinto anno consecutivo, l'azienda di Torre del Greco (Napoli) leader nel settore del Ciclo Integrato delle Acque, si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento che Deloitte Private assegna alle realtà imprenditoriali che si distinguono per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, ...

A Società Benefit , l' azienda di Torre del Greco leader nel settore del Ciclo Integrato delle Acque, che per il quinto anno consecutivo si è aggiudicata ilCompanies Award , il ...

A FriulIntagli il Deloitte Best Managed Companies Award Nordest Economia

Sesta edizione “Best Managed Companies” Award Deloitte Private ... Media Key

today announces its Centerstage managed feature. Centerstage is a new system for virtually handling VIP guest speakers for investor meetings, town halls, internal HR meetings and more with a ...The Stellar Cyber Open XDR Platform enables MSSPs to produce consistent security outcomes with existing staff. In addition, Stellar Cyber complements security teams' human expertise, making them more ...