Best managed companies award | Rdr società benefit tra le vincitrici della sesta edizione

(Di lunedì 30 ottobre 2023) (Adnkronos) – Rdr spaè tra ledel, il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di Altis – graduate school of sustainable management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elite-Gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria. Per il quinto anno consecutivo, l’azienda di Torre del Greco (Napoli) leader nel settore del Ciclo Integrato delle Acque, si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento che Deloitte Private assegna alle realtà imprenditoriali che si distinguono per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, ...

Napoli, 30 ott. " Rdr spa società benefit è tra le vincitrici della sesta edizione delcompanies award, il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di Altis " graduate school of sustainable management ...

A FriulIntagli il Deloitte Best Managed Companies Award Nordest Economia

Sesta edizione “Best Managed Companies” Award Deloitte Private ... Media Key

The Stellar Cyber Open XDR Platform enables MSSPs to produce consistent security outcomes with existing staff. In addition, Stellar Cyber complements security teams' human expertise, making them more ...Virtual event leader offers a VIP experience for pre-screening and integrating special guests into a live broadcasted meeting ...