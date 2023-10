Bergonzi | «Giallo Calhanoglu giusto Espulsione no | il motivo»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L’intervento di Hakannel secondo tempo su Edoardo Bove è stato piuttosto pericoloso. Fortunatamente non c’era l’, lo dice anche Maurosulla Rai. MOVIOLA – Mauro, ex arbitro, promuove il direttore di gara di Inter-Roma: «A me Maresca è piaciuto tantissimo. Ha arbitrato benissimo con 7 ammoniti. Ilassegnato asu Bove potrebbe dare qualche dubbio.però ile non il rosso, entrambi vanno contemporaneamente sul pallone e non ci può essere qualcosa di più. Le gambe disono basse, non c’èin questo intervento». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...