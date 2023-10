Bergomi | «Leao non sarà mai il problema del Milan | ma mi aspetto faccia almeno 15 gol»

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Giuseppe, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio di ieri sera trae Napoli Giuseppe, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio di ieri sera trae Napoli. PAROLE – «nonmai ildel, è un giocatore fondamentale. Poi sono d’accordo sul fatto che la continuità e le scelte debbano essere migliori.l’anno scorso ha fatto 15 gol, io miche possa e debba arrivare di nuovoa quel numero. Unche vuole vincere lo Scudetto non può prescindere dai gol del portoghese».

Come o forse peggio di Olivier Giroud. Rafael Leao non ha per nulla preso bene la sostituzione nei minuti finali di Napoli-Milan, gara conclusa 2-2… Leggi ...Napoli, per il Milan, vuol dire ultimo gol europeo del 2023: 18 aprile, più di mezzo anno. Da ieri sera Napoli per il Milan vuol dire anche rammarico. Perché il 2-2 del Maradona, firmato due… Leggi ...