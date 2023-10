Benno Neumair | ergastolo confermato anche in appello per il duplice omicidio e l' occultamento dei cadaveri dei genitori a Bolzano

E' stato confermato in appello l'ergastolo per, il 33enne imputato per l'omicidio e l'occultamento dei cadaveri dei genitori Petere Laura Perselli. La Corte d'assise d'appello di Bolzano non ha accolto dunque le richieste di ...

Omicidio di Bolzano, confermato in appello l'ergastolo per Benno Neumair RaiNews

Benno Neumair, ergastolo confermato nel processo d'appello per l'omicidio dei genitori Sky Tg24

Scarpe&Scarpe ha aperto oggi la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori del punto vendita Scarpe&Scarpe del centro commerciale Forum di Brancaccio. L’azienda non è riuscita a ottenere l ...La Corte d'assise d'appello di Bolzano ha confermato la condanna all'ergastolo per Benno Neumair, il 33enne bolzanino reo confesso dell'omicidio dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli, avvenuto ...