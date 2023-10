Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) (Adnkronos) - La leader del settore deisvela una filosofia profonda che lega la percezione dellaall'dei, sfidando le convenzioni moderne., 30 Ottobre 2023 – Il fenomeno deista rapidamente prendendo piede anche in Italia, guidato da aziende visionarie come. In un contesto in cui laè spesso misurata attraverso lenti superficiali,, la fondatrice e manager di, offre una prospettivache sfida le norme convenzionali. La sua dichiarazione provocatoria: ...