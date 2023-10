Belen Rodriguez | “Basta accontentarmi | mi sono risvegliata dal letargo e non intendo fermarmi” Poi risponde agli hater

Leggi su isaechia

(Di lunedì 30 ottobre 2023)ormai non si nasconde più e anzi vuole mostrare a tutti la sua ritrovata felicità. Dopo mesi di sofferenza, in seguito all’ennesima rottura con Stefano De Martino, la showgirl si è allontanata per qualche mese dal mondo dello spettacolo e non solo. La sua assenza infatti sui social e varie trasmissioni televisive è stata notata da molti che hanno iniziato a dubitare del suo benessere fisico e psicofisico. Da qualche settimana peròè tornata attiva sui social e ha voluto condividere con i fan affezionati la sua ritrovata pace e serenità che porta un nome ben preciso: Elio Lorenzoni. Dopo svariate indiscrezioni e voci circa il loro amore, adesso è del tutto ufficiale e i due sembrano voler fare sul serio. In molti infatti hanno notato un particolare detto reso noto attraverso ad alcune foto di ...