Beccati con la droga | assolti una 28enne e un 23enne

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale di Benevento ha assolto Simone Silvino, 23 anni, e Ilaria Ricciardi, 28 anni, dall’accusa di spaccio di sostanze stupefacente. Difesi dall’avvocato Gerardo Giorgione, nel settembre 2019 i predetti venivano fermati con circa 60 grammi (pari a 300 dosi circa ) di sostanza stupefacente tipo hascisc ed alcune parti divise . Gli stessi in data odierna e dopo la fase delle prove sono comparsi davanti al giudice che accogliendo la tesi difensiva ha assolto i giovani perché il fatto non costituisce reato e disponendo la distruzione della sostanza nonché la restituzione del telefono e della somma caduta in sequestro. Il PM anche con riqualificazione aveva chiesto la condanna a 7 mesi ma il giudice è stato di parere opposto ritenendo valide le ragioni e difese dell’avvocato Giorgione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.