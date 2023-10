Bayern | Neuer è tornato | la decisione sul suo futuro

Più di 10 mesi dopo l'infortunio Manuelè tornato. IlMonaco ha ritrovato il suo portiere titolare questo sabato, in occasione della sfida vinta per 8 - 0 contro il Darmstadt. Ed è questa la notizia più bella del fine settimana.

BAYERN, NEUER DOPO IL RITORNO IN CAMPO: "MAI PENSATO AL RITIRO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Neuer, chi si rivede: titolare col Bayern a quasi un anno dall'incidente Tuttosport

Mit zwölf Toren und fünf Vorlagen führt Harry Kane die Scorerliste der Bundesliga an – und hat auch in der Historie eine neue Bestmarke aufgestellt. [...] ...Mit einer Ablöse von 95 Millionen Euro machte der FC Bayern Harry Kane im Sommer zum teuersten Einkauf der Bundesliga-Historie. Der Einstand des englischen Top-Stürmers in der Bundesliga hätte kaum be ...