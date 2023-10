Basket | Serie A1 2023 2024 | la Virtus Bologna fa 5 su 5 | Napoli cede 75-88

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Resta imbattuta e in vetta allaA1dila, che ha superato con il punteggio di 75-88nella sfida valida come 5^ giornata. Nonostante il grande avvio di stagione per la formazione partenopea, con tre vittorie nelle prime quattro, a lasciare il PalaBarbuto con i due punti in tasca sono le Vu Nere, trascinate da Mickey e Belinelli. Il miglior realizzatore della gara è però Zubcic con 20 punti. PROGRAMMA E TV 5^ GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1A breve la cronaca completa. TABELLINO: Pullen 5, Zubcic 20, Ennis 16, Jaworski 12, De Nicolao ...