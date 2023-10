Basket | le squadre israeliane si ritirano dalla Europe Cup

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Un ritiro polemico che scuote le coppee di. Bnei Ofek Dist Herzliya, Ironi Ness Ziona e Hapoel Galil Elion, cioè i tre club israeliani che partecipano allaCup, hanno annunciato il loro ritiromanifestazione continentale a causa delle condizioni impossibili posteFIBA dopo l’attacco terrorista di Hamas in Israele. I tre club, le cui ultime partite erano state rinviate, avrebbero dovuto giocare le sfide casalinghe a Cipro. Il problema, però, per le formazioniè che non sarebbe stato loro permesso di restare sull’isola più del tempo necessario per le partite. Insomma, arrivare il giorno prima del match, giocare, e ripartire il giorno dopo. A ciò si aggiunga che, per recuperare i match saltati, la Fiba aveva preparato un calendario che imponeva ...

...all'Hiv riscontrata nel 1991 ma ebbe davvero pochi problemi ad abituarsi alla vita dopo il. ... ha trovato il modo di acquisire quote in treprofessionistiche di Los Angeles, le Sparks ...

Cus Genova, tutte a segno le squadre maschili GenovaToday

Guerra in Israele, tre squadre out dalla FIBA Europe Cup Eurosport IT

Qui il programma completo della prima fase della manifestazione che si disputa a Varese riservata alle formazioni giovanili Under 19 delle sedici squadre della serie A ... supera senza problemi ...Piove sul bagnato a Portland, squadra in ricostruzione dopo la partenza di Lillard. Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks Luka Doncic sembra un uomo in missione, sicuramente per MVP dove è tra i ...