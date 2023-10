Basket | la Virtus Bologna batte il Napoli e resta a punteggio pieno in Serie A

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Vittoria importante per lanel posticipo della quinta giornata dellaA 2023/2024 di. Al PalaBarbuto, i ragazzi di Luca Banchi disputano un’ottima partita contro ile si impongono per 88-75. Grazie a questo successo le V Nereno prime in classifica a(10 punti) insieme alla Reyer Venezia. Dall’altra parte, invece, la compagine partenopea rimane a quota 6 in sesta posizione. Fondamentali questa sera per lai 17 punti e 14 rimbalzi di Jordan Mickey, i 14 di Marco Belinelli, i 12 di Tornike Shengelia e gli 11 a testa di Alessandro Pajola (autore anche di 4 assist) e Awudu Abass. Inutili invece in casa campana i 20 punti e 7 rimbalzi di Tomislav Zubcic ...