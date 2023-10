Basket EuroLeague maschile 2023-24 | 6a Giornata su Sky e NOW

Il tecnico italiano, che resterà ct part - time della Nazionale , ha avuto un duro debutto contro la Virtus Bologna nel Round 5 di, chiudendo con una sconfitta di misura (87 - 84). ...

EuroLeague su Sky Sport, la programmazione TV tra il 31 ottobre e il 3 novembre Pianetabasket.com

Euroleague, impresa esterna della Virtus: ora è terza in classifica BolognaToday

Risentimento al tendine d'Achille sinistro per l'ex Barcellona MILANO (ITALPRESS) - Doveva essere il secondo turno di Eurolega ma gli eventi bellici che hanno caratterizzato l'ultimo periodo nella ...Su Sky e in streaming su NOW la Turkish Airlines EuroLeague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo. Tra domani, martedì ...