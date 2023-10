Barcolana | lo skipper Milos Radonjic arrestato per traffico di droga

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La Polizia di Frontiera Marittima e la Squadra Mobile di Trieste hanno, lomontenegrino di Maxi Jena, un racer di 24 metri tra i favoriti della, la regata più numerosa al mondo. L'arresto è avvenuto giorni prima della regata, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso il 15 settembre scorso dal Distretto Est di New York per il reato didi sostanze stupefacenti.