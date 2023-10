Bandai Namco e Bandai Spirits saranno al Lucca Comics & Games!

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tramite comunicato stampa,hanno annunciato che anche quest’annopresenti al; Games: scopriamo insieme tutti i dettagli sullo stand in questo articolo dedicatoanche quest’anno a; Games con uno stand, ancora più grande, pensato per i fan! Dall’1 al 5 novembre nella meravigliosa cornice della rinnovata Palestra Ducale Maria Luisa (Via della Cavallerizza 6, a 150 metri da Piazza Santa Maria) tutti gli appassionati potranno avere il loro ...

Yuya Fungami è la nuova aggiunta al roster dei lottatori del giocotratto dal mangaha lanciato un nuovo personaggio per il roster di lottatori del picchiaduro tratte dal manga di Hirohiko Araki: Yuya Fungami, uno degli avversari di Josuke ...

BANDAI NAMCO Entertainment ha annunciato la data di uscita giapponese per GameCenter CX: Arino no Chousenjou 1 + 2 Replay.Sony sta rivedendo la sua strategia per i Games as a Service (o GaaS) con l'aiuto di studi, e aziende, esterni all'azienda.