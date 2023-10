Azioni immediate dell’Ue per sostenere l’industria eolica europea

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L’Unioneha fissato degli obiettivi ambiziosi per lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore, in particolare dell’eolico, come parte della sua strategia per il clima e l’energia. La strategia sulle energie rinnovabili offshore del 2020 prevede di raggiungere una capacità installata offshore di 111 GW entro il 2050, con tappe intermedie per il 2030 e il 2040. Questo richiede un forte aumento del ritmo di installazione delle turbine eoliche offshore, che nel 2022 era di 16,3 GW. Perquesto sforzo, la Commissioneha annunciato una serie diper migliorare le condizioni che favoriscono lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore in Europa. Questeriguardano: il rafforzamento dell’infrastruttura di rete e la cooperazione regionale tra gli Stati ...