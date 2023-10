AZ Alkmaar-NEC sospesa | ecco cosa succede con le scommesse

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il match tra AZe NEC è stato interrotto e poi definitivamente sospeso al 90? dopo che un malore ha colpito il calciatore Dost. L’attaccante ex Wolfsburg è stato subito soccorso dai medici, poi le squadre sono rientrate negli spogliatoi e hanno deciso di non riprendere la sfida. Macon le? Le giocate classiche, 1, X o 2 chiaramente vengono giudicate VOID (quota nulla) visto che la partita non è terminata e non riprenderà sicuramente nelle prossime 48-72 ore. Mentre leche si erano già chiuse (per esempio OVER 1.5) o qualunque tipo di giocate già definita e chiusa, verranno pagate. SportFace.