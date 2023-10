Avrei fatto lo stesso | Vauro | il vignettista comunista si iscrive al partito degli anti-ebrei

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte, o se non vengo per niente?”. Siamo sempre lì, a Nanni Moretti di Ecce Bombo e quella meravigliosa scena in cui, dovendo valutare se partecipare o meno a una festa, firmava un lapidario manifesto culturale di snobismo radicalchic. Intramontabile e dunque validissimo saggio sulla tattica dell'assenza, della piccola autoprivazione per immolarsi nelle grandi cause. Fosse anche inclusa, tra queste, la coltivazione di se stessi. Non vengo, ha detto Zerocalcare, l'altroieri, a proposito del Lucca Comics. Non veniamo, hanno affermato quelli di Amnesty Italia, nella tarda serata di sabato, sempre riguardo alla stessa rassegna. «Il patrocinio dell'Ambasciata israeliana a Lucca Comics ci spinge a rinunciare alla nostra presenza», specifica Amnesty in un post sui social, aggiungendo: «Comprendiamo sia prassi consolidata il patrocinio di ...