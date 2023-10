Aversa | “Premio Bianca D’Aponte” | vince Chiara Ianniciello

30 Ottobre 2023 La salernitana Chiara Ianniciello è la vincitrice della 19a edizione delBianca d'Aponte " Città di, il contest italiano riservato esclusivamente a cantautrici, che si è tenuto al Teatro Cimarosa diil 27 e il 28 ottobre 2023. A Chiara è stata ...

Chiara Ianniciello vince la 19a edizione del Premio Bianca d'Aponte ... Arteventi News

Chiara Ianniciello vince il Premio Bianca D'Aponte Agenzia ANSA

Quando da bambina hai un un sogno nel cassetto, spesso svanisce per dare spazio ad altri percorsi, cambiano i desideri, si trasformano e guardando indietro, non si riconoscono più, ma non è stato il c ...Sono andate in scena il 27 e 28 ottobre, ad Aversa, le finali dell'edizione 2023 del "Premio Bianca d'Aponte". Ecco le vincitrici.