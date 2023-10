Auto pirata travolge pedone e poi si dilegua | donna con codice rosso al Fazzi

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Pubblicato il 30 Ottobre, 2023 Dopo i casi dei giorni e delle settimane scorse, ancora uncheunnel Salento. L’ennesimo incidente di questo tipo è avvenuto questa mattina a Lecce, all’ingresso della città, esattamente in viale Porta d’Europa. Un’mobilista, per cause ancora tutte da chiarire e ricostruire, ha investito unadi origine bulgare che stava attraversando la strada ed ora si trova in gravi condizioni in ospedale. L’, con all’interno un uomo di cui ancora non si conoscono le generalità, dopo aver travolto la, anziché fermarsi e prestarle soccorso, ha preferitorsi, facendo perdere le proprie tracce....