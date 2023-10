Auto e Moto d’Epoca | la Fiera di Bologna fa il pienone di visitatori con i veicoli storici

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La prima edizione del Salone dell’che si è tenuta alladiha subito cnvinto pubblico e addetti ai lavori. I numeri parlano da soli: 13 padiglioni occupati per un totale di 235.000 metri quadrati, 14 casemobilistiche presenti, oltre 7.000e il pubblico delle grandi occasioni. Dopo 39 anni a Padova, il trasferimento ain pienar Valley, ha dimostrato di essere una mossa azzeccata, specialmente perché i grandi spazi hanno permesso l’esposizione di un numero maggiore di. Passeggiando tra i padiglioni sembrava di muoversi con una “macchina del tempo” tra gli esemplari che hanno fatto la storia delle due e ...

La berlina elettrica è stata esposta al saloned'Epoca di Bologna, dove ha attirato l'attenzione degli appassionati. Svelata la nuova Alfa Romeo Giulia ErreErre Fuoriserie mostrata in ...

Automobili Lamborghini protagonista della 40esima edizione di Auto e Moto d'Epoca, che dal 26 al 29 Ottobre si è tenuta per la prima volta a Bologna. Nell'anno del suo sessantesimo anniversario, la ca ...