Auto danneggiate dopo il rifornimento |  il Codici | “Chiediamo il rimborso ed il risarcimento per i consumatori”

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Finisce all’attenzione dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni la vicenda relativa al distributore della provincia di Roma diventato famoso per i danni provocati a diversevetture e su cui è intervenuta l’associazioneper tutelare icoinvolti. In molti rimasero a piediaver fattoalla ‘Top Fuel’ sulla Pontina, nei pressi di Ardea Erano i primi giorni di maggio quando alcuni clienti della stazione di servizio Top Fuel, posizionata lungo la Pontina nei pressi di Ardea, rimasero a piediaver fatto. Tutto colpa, stando alle ricostruzioni di officine specializzate, della presenza di microrganismi, come microalghe, che si sarebbero sviluppatisi nei depositi o nelle cisterne, in particolare per quanto ...