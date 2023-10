(Di lunedì 30 ottobre 2023)di paura in, nella sfida tra AZ Alkmaar e NEC Nijmegen l'attaccante Bas Dost è improvvisamenteto per un. Ora sta meglio

Momenti diin Olanda che vivono scene alquanto surreali. Nel corso della gara tra AZ Alkmaar e NEC Nijmegen, valida per il decimo turno di Eredivisie, l'attaccante ospite Bas Dost è improvvisamente ...

Attimi di panico in Olanda, giocatore crolla a terra per malore ItaSportPress

Dramma in Eredivisie: Dost crolla a terra, rianimato in campo Sportitalia

Si è aggrappato al nastro della scala mobile per raggiungere il secondo piano del centro commerciale quando ha perso la presa ed è caduto nel vuoto. Un volo di quattro metri per ...Panico a Civitanova Marche dove nella serata di ieri, 28 ottobre: un bambino di un anno e mezzo è precipitato dal quarto piano della casa in cui abita… Leggi ...