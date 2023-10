Attenzione a questo virus | i rischi per gli utenti sono altissimi

Leggi su chenews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Gli esperti hanno rilevato un nuovoi cuiper glidel web: ecco cosa fa e come rimuoverlo. Negli ultimi giorni il team che lavora per la sicurezza informatica di HP ha individuato una nuova minaccia informatica che si chiama Shampoo la quale forza l’installazione delle estensioni in Google Chrome.alti per glicon il nuovo malware – chenews.itNonostante il nome non sembri minaccioso, gli effetti delShampoorilevanti. Si tratta di una minaccia chea di diventare dannosa in futuro per milioni di persone. La cosa più preoccupante per gli esperti è che il malware usa Google Chrome sia sugli smartphone che sui desktop.Shampoo: come ...