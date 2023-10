ATP Vienna | Jannik Sinner ha battuto Daniil Medvedev con le sue stesse armi | un dato emblematico

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) E sono due. Nell’ottavo incrocio della serie trasi era curiosi di sapere se quanto accaduto a Pechino, all’inizio di ottobre, fosse l’eccezione che confermasse la regola o meno. Sì, perché prima della Finale dell’ATP500 in Cina, il 6-0 in favore dinegli scontri diretti eradel fatto che il russo fosse peruna specie di “Nemesi”, ovvero un tennista contro cui il proprio gioco non funziona. E così, come si è notato, nel torneo sul cemento asiaticoaveva un po’ cambiato tattica, optando per un serve&volley costante, alla ricerca di scambi più rapidi e mettendo pressionesoprattutto per la sua posizione arretrata in campo. E così la vittoria del giocatore ...