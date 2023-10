ATP Parigi-Bercy 2023 | subito una sorpresa! Eliminato Ben Shelton

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Prima grande sorpresa nell’ultimo Masters 1000 dell’anno. Bensaluta, venendo sconfitto all’esordio dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in tre set con il punteggio di 7-6 5-7 6-3 dopo due ore e mezza di gioco. Probabilmente il numero sedici del mondo ha accusato un po’ di stanchezza dopo un lungo periodo che lo ha visto ottenere risultati di grande prestigio, come la semifinale agli US Open e la vittoria nel torneo ATP 500 di Tokyo. Anon sono bastati quindici ace (ai quali vanno aggiunti anche quattro doppi falli). Dall’altra parte un solidissimo Alejandro Davidovich Fokina, che ha sfruttato al meglio le due uniche palle break concesse dall’americano. Nel primo set si segue l’andamento dei turni al servizio. Entrambi i tennisti vincono agevolmente i propri ...