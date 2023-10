Atalanta | Zappacosta difensore ‘per caso’ | i numeri

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Davideha servito un assist in Serie A al Castellani contro l’Empoli nel maggio 2016, quando vestiva la maglia del Torino....

Mancheràalle prese con una sindrome ...

Tegola Atalanta: Zappacosta out con l'Empoli Fantacalcio ®

Domani Empoli-Atalanta, i convocati di Gasperini: l'influenza mette fuori gioco Zappacosta TUTTO mercato WEB

In casa Atalanta, l'ultima notizia è la resa di Zappacosta all'influenza. Un incrocio tra Europa e salvezza, indossando la nuova terza maglia rossa con piantina di Bergamo sopra. Il posticipo in casa ...Nel penultimo match di questa 10^ giornata, al Castellani si affrontano Empoli e Atalanta. Padroni di casa in cerca di ... Bergamaschi senza Zappacosta, al suo posto c’è Hateboer. Davanti Lookman a ...