Atalanta sceglie le ventole climatiche per proteggere il terreno del Gewiss Stadium

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) D’estate un vero e proprio schermo idrico composto dalle goccioline d’acqua protegge il campo da calcio dai raggi solari abbassandone la temperatura. Nella stagione invernale, con ildi gioco riscaldato, il soffio dell’aria spazza via dalle lamine fogliari le gocce di rugiada dove si annidano microfunghi potenzialmente pericolosi per la salute dell’erba. Sono gli effetti delle primemade in Italy realizzate dall’azienda Wlp, che fa capo a Demaclenko ed è parte del gruppo altoatesino HTI che sta già avendo ottime risposte dal mercato sportivo: nel Mapeidi Reggio Emilia dove gioca il Sassuolo sono in funzione da quest’estate i primi sei modelli dell’Olympia, questo il nome del macchinario, e altri stadi di serie A, tra cui quello dell’, lo stanno utilizzando ...