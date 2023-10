Atalanta | le pagelle di CM | Scamacca e Koopmeiners schiantano l’Empoli

Rivivi tutte le emozioni di Empoli -Nel secondo tempo l'attesa reazione dell'Empoli non arriva. Anzi, è ancora l'a spingere e a calare il tris con il solito Scamacca, al Castellani ...

Pagelle di Empoli-Atalanta 0-3: Scamacca mostruoso sotto gli occhi di Spalletti Virgilio Sport

Pagelle Empoli-Atalanta 0-3: i voti, Scamacca a suon di gol e assist demolisce i toscani, malissimo la difesa azzurra OA Sport

Berisha 5,5: sfortunato sul tacco di Scamacca, non è perfetto sul sinistro forte, ma centrale, di Koopmeiners. Ebuhei 5: serata no, sbaglia molti appoggi e anche in difesa non è deciso. Walukiewicz ...l'Empoli torna con i piedi per terra. Dopo la grande prestazioni con la Fiorentina, gli azzurri fanno un grande passo indietro perdendo solo 3-0 con l'Atalanta. Si, solo perché il passivo poteva ...