Atalanta | Gasperini | 'Scamacca può essere l'attaccante della Nazionale'

Commenta per primo Tris servito all'Empoli per l'di Gian Piero, che ha vinto 3 - 0 soprattutto grazie a una doppietta di Scamacca. Nel post partita l'allenatore nerazzurro ha commentato così l'inizio di stagione dell'attaccante: '...

Scamacca show: l'Atalanta espugna Empoli, Gasperini ora è a -3 dal Milan Tuttosport

Empoli-Atalanta, le formazioni ufficiali: c'è Luperto, Gasperini ne cambia tre Tutto Napoli

Gasperini si riferisce all’Inter, prossima avversaria dell’Atalanta in campionato. Il tecnico orobico esalta il cammino della sua ex squadra. I PIÙ FORTI - Gian Piero Gasperini, a Dazn, parla in ...Dobbiamo molte volte muovere meglio la palla e con più sicurezza quando siamo in vantaggio». Lo ha dichiarato Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per ...