Il Cremlino sostiene che la folla che domenica ha preso d'un aeroporto del Daghestan alla ricerca di passeggeri ebrei provenienti da Israele sia dovuta a 'un'influenza esterna'. Ossia un'azione segreta di destabilizzazione. Il portavoce del Cremlino, ...

Domenica centinaia di persone hanno preso d'assalto l'aeroporto di Makhachkala, nella capitale della repubblica russa del Daghestan. La protesta era rivolta contro un volo in arrivo da Tel Aviv e le ...Peskov ha detto che "Putin ha in programma di tenere un'ampia riunione per discutere dei tentativi dell'Occidente di usare gli eventi in Medio Oriente per dividere la società russa" ...