Assalto ai depositi OnuIsraele | via dall’ospedale

(Di lunedì 30 ottobre 2023) I palestinesi sfondano i cancelli del centro per gli aiuti. Tra dottori, malati e parenti 12 mila all’Al Quds di Gaza City. Biden incalza Netanyahu: distinguere tra terroristi e civili

... che a Gaza guida l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, e che racconta deidi farina ...lungamente e al millimetro E perché è intercorso così tanto tempo tra l'inizio dell'e un'...

Assalto ai depositi Onu a Gaza. Israele continua i bombardamenti: «Via dall’ospedale» Corriere della Sera

Mo: Wfp, 'assalto deposito segno disperazione, subito pausa umanitaria per aiuti a Gaza' La Gazzetta del Mezzogiorno

#Gaza allo stremo assalto ai depositi #Onu per gli alimenti ; #America in difficoltà rispetto alle azioni di Netanyahu @AnnaGuaita ; #Hamas va distrutto, caccia all'ebreo nel musulmano #Daghestan ..."Il numero di bambini uccisi a Gaza, in sole tre settimane, ha superato il numero di quelli che ogni anno hanno perso la vita nelle zone di conflitto del mondo dopo il 2019"… Leggi ...