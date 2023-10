Ascolti tv | i dati di lunedì 30 ottobre 2023

Leggi su 361magazine

Bene su Rai uno, Cuori 2 Nella serata di ieri, domenica 29, in onda su Rai Uno Cuori 2 ottiene 2.908.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale5 Caduta Libera – I Migliori si ferma a 1.395.000 spettatori per uno share del 9.8%. Su Rai2 Il Collegio conquista 655.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 Harry Potter e la pietra filosofale porta a casa 1.084.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Report sigla 1.165.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 712.000 spettatori (5.2%). Su La7 In Onda ha registrato 325.000 spettatori con l'1.9%. Su Tv8 Formula 1 – GP Messico in diretta è seguito da 1.575.000 spettatori (8.2%). Su Nove, Che Tempo Che Fa continua a raccogliere un buon riscontro con 2.135.000 spettatori (10.7%) nella prima parte e 1.290.000 spettatori (10.3%) nella seconda parte de Il Tavolo.