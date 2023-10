Ascolti TV | Domenica 29 ottobre 2023 Vince Cuori 16 6% | Fazio 10 7%-10 3% batte l’ultimo speciale di Caduta Libera 9 8% | Tv8 all’8 2% con la Formula 1 | Harry Potter 6 5% surclassa Il Collegio 3 4%

(Di lunedì 30 ottobre 2023)2 Nella serata di ieri,29, su Rai12 ha conquistato 2.908.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale5appuntamento con– I Migliori ha raccolto davanti al video 1.395.000 spettatori con uno share del 9.8% (presentazione a 1.542.000 e il 7.5%). Su Rai2 Ilha interessato 655.000 spettatori pari al 3.4% (presentazione chiamata Suona la Sveglia a 654.000 e il 3.2%). Su Italia1e la pietra filosofale ha intrattenuto 1.084.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Report sigla 1.165.000 spettatori con il 5.9% (presentazione a 816.000 e il 4%, Plus a 921.000 e il 5.7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 712.000 ...

