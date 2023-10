Ascolti tv domenica 29 ottobre 2023 | Cuori 2 | Il Collegio | Caduta Libera | Harry Potter | dati Auditel e share

(Di lunedì 30 ottobre 2023)tv29, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera? Chi ha vinto la gara deglitelevisivi? La programmazione tv è stata ricca anche ieri ed è tempo di vedere chi si è aggiudicato la sfida dello. Il palinsesto, tra serie tv, programmi di attualità e approfondimento, è stato infatti variegato. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più il pubblico? Ha vinto la Rai o Canale 5? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi ipuò essere necessario ricaricare la ...

Siamo ormai arrivati quasi alla resa dei conti visto cheprossima, 5 novembre, ci sarà il ... In attesa di scoprire come sono andati glidella quinta puntata di stasera scopriamo dunque ...

Ascolti tv domenica 22 ottobre: chi ha vinto tra Cuori 2 e Caduta Libera Fanpage.it

Ascolti tv di domenica 22 ottobre - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Cuori 2 torna stasera su Rai 1 alle 21:30 con la quinta puntata della nuova stagione, arrivata a due anni di distanza dalla prima. La scorsa settimana la fiction, tra i contenuti più visti sulla piatt ...Ed effettivamente il 5 novembre Terra amara, dopo i saluti di Caduta Libera, andrà in in onda in prime time, alla domenica, in attesa di Io canto. Ma torniamo adesso a questa ultima puntata di Caduta ...