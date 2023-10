Ascolti TV di domenica 29 ottobre | Cuori 2 | Che tempo che fa e Caduta Libera - I Migliori | chi ha vinto

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 30 ottobre 2023) I programmi più visti in TV di29con2 su Rai 1, Cheche fa su Nove e- Isu Canale 5.TV di29: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto una nuova puntata della seconda stagione disu Rai 1, Cheche fa su Nove e- Isu Canale 5. E ancora sport, film, serie televisive, sport e attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani. Rai 1 contro Canale 5: Bene, Fabio Fazio supera Gerry Scotti, ottimo risultato per Tv8 con la Formula 1 in ...