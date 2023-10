Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 29 ottobre 2023

(Di lunedì 30 ottobre 2023)TV: idei programmi più visti di29, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Cuori 2 ha totalizzato 3097 spettatori (15,97% di share) nel primo episodio e 2717 (17,44%) nel secondo; su Canale5 il game show Caduta Libera – I Migliori si è portato a casa 1395 spettatori (share 9,80%). Su Italia1 il film Harry Potter e la Pietra Filosofale ha ottenuto in media 1084 spettatori (6,53%); su Rai2 la puntata de Il Collegio ha totalizzato 655 spettatori (3,40%), con anteprima a 654 (3,17%), mentre su Rai3 la puntata del programma Report ha interessato 1165 spettatori (5,94%). Su Rete4 la puntata del programma Dritto e ...

...3 milioni, una cifra che non si raggiungeva dal GP Singapore, non a caso gara vinta dalla Ferrari, che registròanaloghi seppur trasmessa in differita su Tv8. VEDI ANCHE Glitv del GP ...

Gli ascolti tv di sabato 28 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu Si Que Vales Fanpage.it

Ascolti tv e dati Auditel 29 ottobre: vince Cuori, Che Tempo Che Fa di Fazio con Fedez davanti a Caduta libera Virgilio Notizie

Gli ascolti tv del GP Messico: la doppia diretta tv serale risolleva i dati dopo il calo delle ultime settimane ...I dati Auditel per i programmi di domenica 29 ottobre 2023: Rai 1 vince con Cuori 2, ma Fabio Fazio con Che tempo che fa è ancora al secondo posto.