ASCOLTI TV 29 OTTOBRE 2023 | CUORI 2 16 | 6% | FAZIO 10 | 7%+10 | 3% | CHIUDE CADUTA LIBERA I MIGLIORI 9 | 8% | HARRY POTTER 6 | 5% | REPORT 5 | 9% | AMICI 22 | 6% | DOMENICA IN 16 | 3%+15 | 6%

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 30 ottobre 2023)TV 29· Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 3106 33.32 PT – 6455 32.33 24 H – 3279 35.18 PT – 6138 30.74 UnoMattina In Famiglia – 350 12.90Tg1 – xUnoMattina In Famiglia – 831 17.60 + 1369 20.70Check Up – xA Sua Immagine – xSanta Messa – xAngelus – xLinea Verde – x + xTg1 – xPres.In – 2111 15.31In – 2078 16.30 + 1829 15.64 + 1601 13.62Da Noi A Ruota– 1854 14.54Reazione a Catena – 3081 20.77Reazione a Catena – 4149 24.59Tg1 – xAffari Tuoi – 4425 21.692 – 2908 16.60 (3097 15.97 + 2717 17.44)Speciale Tg1 – x Prima Pagina – xTg5 – xMaria Maddalena: I Segreti Rivelati – xSanta Messa – xLe Storie di Melaverde – 653 9.50Le Storie di Melaverde – 1084 13.70Melaverde – 2138 ...