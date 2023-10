Arrestato il trapper Gallagher | alias Gabriele Magi | per maltrattamenti sulla compagna

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 30 ottobre 2023), meglio conosciuto con il nome d'arte, è statocon l'accusa die lesioni nei confronti della. L'uomo avrebbe infatti picchiato la fidanzata, della quale non si conosce il nome, in diverse occasioni nell'arco di due anni, dal 2021 al 2023. Ora, il 29enne romano è ai domiciliari con l'obbligo di braccialetto elettronico. "Era strafatto, mi ha rotto una costola prendendomi a calci. Da mesi non stiamo più insieme: sono distrutta da quello che ho dovuto sopportare. Non voglio più avere nulla a che fare con lui", recita la denuncia della donna, come riportato da Open.