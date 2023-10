Arrestate moglie e suocera del parlamentare Soumahoro

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 30 ottobre 2023) . Sono coinvolti i membri del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale In un nuovo sviluppo legato alla gestione delle cooperative che si occupavano di migranti e minori non accompagnati nella provincia di Latina, il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari per laLiliane Murekatete e laMarie Therede Mukamatsindo delAboubakar. Come riporta anche l’Ansa, ad eseguire le misure restrittive i militari della la Guardia di Finanza, che hanno anche applicato un obbligo di dimora per un figlio delladel deputato. Tutti i coinvolti sono membri del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale integrata “Karibu” e affrontano accuse di frode nelle forniture pubbliche, bancarotta fraudolenta patrimoniale e ...