Arrestate la moglie e la suocera di Soumahoro per lo scandalo coop

Leggi su agi

(Di lunedì 30 ottobre 2023) AGI - I militari della Guardia di Finanza hanno arrestato Marie Therese Mukamatsindo e Liliane Murekatete,del deputato Aboubakar Soumahoro e membri del Consiglio di Amministrazione dellaerativa sociale integrata "Karibu". Le due sono finite agli arresti domiciliari. La misura è stata disposta dal gip del tribunale di Latina nell'ambito dell'attività delleerative coinvolte nella gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati nella provincia Pontina. Insieme agli arresti domiciliari per le due, è stato disposto l'obbligo di dimora per un altro figlio delladel deputato Soumahoro. I finanzieri hanno eseguito anche un sequestro preventivo a fini di confisca, anche per equivalente, del profitto del reato nei confronti dei membri del cda della ...