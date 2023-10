Arrestate la moglie e la suocera di Soumahoro per i fondi delle coop per “aiutare” i migranti

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L’inchiesta va avanti e le novità non sono buone per la famiglia, quella del parlamentare “con gli stivaloni di fango” eletto con la sinistra italiana poi “liquidato” dalla stessa non appena era arrivata voce dell’inchiesta sullenate per assistere igestite dallae dalla. Oggi sono scattati gli arresti domiciliari per Marie Therese Mukamatsindo e Liliane,del deputato e membri del Consiglio di Amministrazione dellaerativa sociale integrata “Karibu”. La guardia di finanza di Latina ha eseguito l’ordinanza emessa dal gip nell’ambito dell’attivitàerative coinvolte nella gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati nella provincia di ...