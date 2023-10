Arnold Schwarzenegger | La rivalità con Sylvester Stallone era fuori controllo | ci siamo fatti del male

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 30 ottobre 2023)torna a parlare della storicacone di come sia stata dannosa per entrambi. Latraè una delle più celebri della storia di Hollywood ed entrambi hanno ammesso che era tutto vero e che i due erano effettivamente avversari nella sfida al box-office. In una puntata del Graham Norton Show,ha riflettuto sul suo rapporto con, ammettendo che le cose sono spesso andate. "Eravamo rivali al cinema, ma abbiamo portato quella competitività all'estremo: ognuno di noi doveva avere il corpo migliore, dovevamo uccidere più persone nei nostri film e dovevamo avere le pistole più ...